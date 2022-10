Jakarta, 24 octobre (VNA) - Le ministre indonésien de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, a souligné la nécessité d'efforts de relance de l'aviation après la pandémie, lors d'un récent dialogue sur l'aviation à Jakarta.

L'aviation est l'un des secteurs importants pour stimuler l'économie mondiale, a-t-il déclaré lors du dialogue en ligne sur les "Mesures financières pour la relance de l'aviation".

Il a souligné quatre grandes priorités qui doivent être prises en compte pour relancer l'industrie aéronautique, à savoir accélérer la reprise d'une connectivité aérienne sûre et efficace pour le tourisme et le commerce ; scénariser une reprise soucieuse d'un avenir durable et de la préservation de l'environnement ; encourager la coopération entre les pays, les institutions financières et le secteur privé international ; et tirer parti de la numérisation et des innovations technologiques.

Le président de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Salvatore Sciacchitano, a salué l'engagement du gouvernement indonésien à relancer son industrie aéronautique.

Le rôle de l'Indonésie pendant sa présidence du G20 pour soulever la question de l'aviation devient le centre de l'attention, a-t-il déclaré, ajoutant que l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie aéronautique a été extraordinaire.

Avant la pandémie de COVID-19, environ 4,5 milliards de personnes voyageaient en avion chaque année. Cependant, ce nombre a chuté de 60% pendant la pandémie, a-t-il dit, soulignant le soutien du gouvernement indonésien aux compagnies aériennes et les efforts pour accélérer la reprise du secteur.

Il s'est en outre félicité de la signature d'un accord de connectivité aérienne plus complet entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union européenne (UE), qui devrait accélérer la reprise de l'aviation dans les deux régions et dans le monde.

Le responsable a souligné que la libéralisation dans le monde de l'aviation ouvrirait des opportunités et de la concurrence.