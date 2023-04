Photo: Antara

Jakarta, 12 avril (VNA) - Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré le 11 avril que l'industrie culinaire avait un énorme potentiel de développement et de croissance pendant le mois sacré du Ramadan, car les restrictions d'activité communautaire (PPKM) ont été levées.Les acteurs de l'industrie culinaire peuvent optimiser cette dynamique pour augmenter les ventes de leurs produits. Certes, l'innovation, le bon marché cible, une bonne promotion et des services amélioreront encore les ventes, a-t-il déclaré.Le ramadan en Indonésie cette année a commencé le 23 mars et durera jusqu'à la dernière semaine d'avril.Le ministre s'attend à ce que les revenus de l'industrie culinaire augmentent de 35 à 40 % au cours du mois de jeûne de cette année.Les revenus potentiels dans les secteurs du tourisme et de l'économie créative, y compris l'alimentation, sont estimés entre 100.000 milliards de roupies (6,7 milliards de dollars) et 150.000 milliards de roupies (10,01 milliards de dollars), selon Sandiaga Salahuddin Uno.Cette année, l'industrie alimentaire devrait croître d'environ 6,25 % par an.- VNA