Jakarta, 8 avril (VNA) - Le gouvernement indonésien a décidé de rouvrir davantage d'aéroports et de ports maritimes internationaux, en plus d'assouplir les restrictions d'entrée.

Le port de Dumai. Photo : indonesia.chevron.com

Selon la circulaire n° 17 datée du 5 avril, les deux ports maritimes récemment rouverts sont Balai Karimun et Dumai dans la province de Riau.

Auparavant, cinq ports maritimes avaient repris leurs activités : Tanjung Benoa à Bali, Batam, Tanjung Pinang, Bintan à Riau et Nunukan dans la province du Kalimantan du Nord.

Les voyageurs internationaux peuvent entrer en Indonésie via 10 aéroports : aéroport Soekarno-Hatta (Banten), aéroport Juanda (Java oriental), aéroport I Gusti Ngurah Rai (Bali), aéroport Hang Nadim (îles Riau), aéroport Raja Haji Fisabilillah (îles Riau ), aéroport Sam Ratulangi (nord de Sulawesi), aéroport Zainuddin Abdul Madjid (ouest de Nusa Tenggara), aéroport de Kualanamu (nord de Sumatra), aéroport Sultan Hasanuddin (sud de Sulawesi) et aéroport international de Yogyakarta (Yogyakarta).

L'Indonésie a jusqu'à présent rouvert trois portes frontalières, à savoir Aruk et Entikong dans la province de Kalimantan occidental, et Motaain dans la province de Nusa Tenggara oriental.

Le gouvernement indonésien a confirmé le 4 avril qu'il rétablira l'exemption de visa pour les citoyens des pays de l'ASEAN alors que le pays commence à assouplir les restrictions sur les voyages internationaux dans un contexte de baisse constante des nouveaux cas de COVID-19.

De plus, les visiteurs étrangers ne seront plus tenus de subir des tests RT-PCR à leur arrivée, si le contrôle de la température corporelle ne montre pas de signe de fièvre. Ils devront seulement présenter une preuve de vaccination et un test PCR négatif effectué deux jours avant l'arrivée, a informé le ministre de la coordination de l'économie Airlangga Hartarto après une réunion du cabinet à Jakarta.- VNA