Jakarta, 19 juillet (VNA) - L'Indonésie a temporairement renoncé à sa taxe à l'exportation pour tous les produits à base d'huile de palme jusqu'au 31 août dans le but de renforcer les exportations et de réduire les stocks élevés.



La décision du plus grand exportateur mondial d'huile de palme pourrait encore réduire les prix, qui ont chuté d'environ 50 % depuis fin avril pour atteindre leur plus bas niveau depuis plus d'un an.



Les producteurs indonésiens d'huile de palme sont aux prises avec des stocks élevés depuis que le pays a imposé une interdiction d'exportation de trois semaines jusqu'au 23 mai pour réduire les prix intérieurs de l'huile de cuisson. Depuis la levée de l'interdiction, le pays a mis en place des règles sur les ventes locales obligatoires - connues sous le nom d'obligation du marché intérieur (DMO) - pour conserver les produits à la maison pour en faire de l'huile de cuisson.



Le ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré qu'un prélèvement progressif sur les exportations d'huile de palme serait appliqué à partir du premier jour de septembre, avec un taux fixé entre 55 et 240 dollars par tonne pour l'huile de palme brute, en fonction des prix.



Il y avait 7,23 millions de tonnes d'huile de palme brute dans les réservoirs de stockage fin mai, selon les données de l'Association indonésienne de l'huile de palme (GAPKI) le 15 juillet.



Le GAPKI a salué la nouvelle mesure, mais a recommandé la suppression des règles du DMO jusqu'à ce que les stocks chutent à 3 à 4 millions de tonnes.- VNA

source