Jakarta, 25 février (VNA) – La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a eu une réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, en marge d'une conférence du G20 en Inde.

Selon un communiqué officiel du 24 février, la ministre indonésienne des Finances a déclaré que lors de la réunion bilatérale, les deux parties ont discuté de plusieurs agendas prioritaires de l'Indonésie, de l'ASEAN et de l'Inde qui assure la présidence du G20 en 2023.

Ces programmes comprennent la présidence de l'ASEAN et la co-présidence de l'ASEAN 3 2023, le Finance Track G20 2023, le Forum inclusif sur les approches d'atténuation du carbone (IFCMA) et l'Étude économique de l'OCDE sur l'Indonésie 2023.

La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati a un entretien bilatéral avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Mathias Cormann en marge de la conférence du G20 en Inde. Photo : ANTARA/VNA

Sri Mulyani Indrawati a noté dans la déclaration que l'OCDE a fréquemment aidé l'Indonésie, notamment en soutenant la présidence indonésienne du G20 l'année dernière et en soutenant le Symposium ministériel du G20 sur la fiscalité et le développement. En outre, l'Indonésie et l'OCDE ont collaboré pour organiser le dialogue des investisseurs dans les infrastructures du G20 en 2022.

Elle a révélé que l'Indonésie avait proposé trois orientations stratégiques et trois livrables économiques prioritaires (PED) pour la présidence et la coprésidence de l'ASEAN de l’ASEAN 3 en 2023 afin de soutenir une reprise et une croissance économiques inclusives et de renforcer la résilience du secteur financier stable et durable de l'ASEAN, notamment la coopération sur les questions de changement climatique, de transition énergétique et de numérisation.

La ministre a exprimé son espoir que la coopération entre l'Indonésie et l'OCDE se poursuive, notamment dans la réalisation de la vision de la prospérité mondiale.- VNAJakarta, 25 février (VNA) – La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a eu une réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, en marge d'une conférence du G20 en Inde.

Selon un communiqué officiel du 24 février, la ministre indonésienne des Finances a déclaré que lors de la réunion bilatérale, les deux parties ont discuté de plusieurs agendas prioritaires de l'Indonésie, de l'ASEAN et de l'Inde qui assure la présidence du G20 en 2023.

Ces programmes comprennent la présidence de l'ASEAN et la co-présidence de l'ASEAN 3 cette année, le Finance Track G20 2023, le Forum inclusif sur les approches d'atténuation du carbone (IFCMA) et l'Étude économique de l'OCDE sur l'Indonésie 2023.

Sri Mulyani Indrawati a noté dans la déclaration que l'OCDE a fréquemment aidé l'Indonésie, notamment en soutenant la présidence indonésienne du G20 l'année dernière et en soutenant le Symposium ministériel du G20 sur la fiscalité et le développement. En outre, l'Indonésie et l'OCDE ont collaboré pour organiser le dialogue des investisseurs dans les infrastructures du G20 en 2022.

Elle a révélé que l'Indonésie avait proposé trois orientations stratégiques et trois livrables économiques prioritaires (PED) pour la présidence et la coprésidence de l'ASEAN de l’ASEAN 3 en 2023 afin de soutenir une reprise et une croissance économiques inclusives et de renforcer la résilience du secteur financier stable et durable de l'ASEAN, notamment la coopération sur les questions de changement climatique, de transition énergétique et de numérisation.

La ministre a exprimé son espoir que la coopération entre l'Indonésie et l'OCDE se poursuive, notamment dans la réalisation de la vision de la prospérité mondiale.- VNA