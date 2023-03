Le ministre de la Planification du développement (Bappenas) Suharso Monoarfa lors de la cérémonie de signature de l'engagement de la mise en œuvre de l'action de prévention de la corruption 2023-2024 à Jakarta le 9 mars. (Photo:antaranews.com)

Jakarta, 10 mars (VNA) - Le ministre indonésien de la Planification du développement national (BAPPENAS) Suharso Monoarfa a annoncé le 9 mars six actions de prévention de la corruption pour la période 2023-2024, en mettant l'accent sur les finances de l'État.S'exprimant lors d'une conférence de presse le 9 mars, le ministre a déclaré que la mise en œuvre de la Stratégie nationale indonésienne de prévention de la corruption (Stranas PK) est entrée dans sa troisième période, avec les six actions anti-corruption à mettre en œuvre en 2023 et 2024.Plus précisément, la première action préventive consiste à renforcer la numérisation, la planification, la budgétisation et les rapports pour mettre en synergie les programmes de lutte contre l'extrême pauvreté.Le deuxième consiste à améliorer la performance des dépenses de développement en augmentant l'efficacité des audits des marchés publics.Le troisième est le renforcement de la gouvernance des recettes non fiscales (PNBP), en particulier dans les matières premières minérales et charbonnières.Concernant la 4ème action, l'Indonésie se concentrera sur la réduction du risque de fuite des revenus de l'État en structurant les immobilisations du gouvernement central et en renforçant les partis politiques dans la prévention de la corruption.Le pays optimisera également l'interopérabilité des données sur la base des numéros de carte d'identité des citoyens (NIK) utilisés pour les programmes gouvernementaux.Enfin, le plan d'action vise à ce que la performance des actions de prévention de la corruption soit contrôlée tous les trois mois via l'application jaga.id de la Commission d'éradication de la corruption (KPK).Les activités seront signalées au président par le KPK tous les six mois ou à tout moment lorsque le président l'ordonne.Le plan ci-dessus fait partie de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (Stranas PK) publiée par le président en 2018. La stratégie comprend 15 plans d'action basés sur trois axes - l'octroi de licences et la gouvernance d'entreprise, la transparence des finances de l'État et la réforme de la bureaucratie et l'application de la loi.- VNA