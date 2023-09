Jakarta (VNA) – Le renforcement de la coopération maritime est l'une des priorités de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023, a déclaré le directeur de la coopération politique et sécuritaire de l'ASEAN, Rolliansyah Soemirat, dans le cadre des préparatifs du 43e sommet de l'ASEAN qui se tiendra du 5 au 7 septembre à Jakarta.



Dans un communiqué, Rolliansyah Soemirat a déclaré que l'Indonésie avait initié la création des Perspectives maritimes de l'ASEAN (AMO), qui est un document stratégique visant à renforcer la synergie de la coopération maritime dans le cadre des trois piliers de l'ASEAN. À l’avenir, l’AMO servira de référence principale pour la coopération maritime entre les États membres de l’ASEAN et les partenaires extérieurs.



Le potentiel de coopération maritime dans la région Indo-Pacifique est énorme et multidimensionnel, stratégiquement, politiquement, économiquement et socialement pour ses populations, a-t-il ajouté.



La première édition de l'AMO, récemment lancée pendant la présidence indonésienne, résume de manière exhaustive les progrès de la coopération maritime au sein de l'ASEAN. Ce sera une boussole pour l’ASEAN pour déterminer l’orientation de la coopération maritime à l’avenir. L'AMO a également formulé des recommandations sur une éventuelle coopération maritime entreprise par les organes, mécanismes et processus sectoriels de l'ASEAN.



Selon lui, le potentiel de coopération maritime est également de plus en plus ouvert, parallèlement au développement de nouvelles problématiques maritimes, telles que les cyberattaques contre les navires et les installations portuaires, l'économie bleue et les énergies renouvelables.



À l’avenir, l’AMO, qui est lancée tous les trois ans, servira de référence pratique aux dirigeants, ministres, organismes sectoriels et partenaires de l’ASEAN pour comprendre et faire progresser la coopération maritime de l’ASEAN.



Ces Perspectives devraient apporter une contribution significative aux efforts visant à construire une communauté de l'ASEAN sûre, stable et prospère, ainsi qu'à renforcer davantage les relations de l'ASEAN avec les partenaires extérieurs. – VNA

source