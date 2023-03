Jakarta, 24 mars (VNA) - Kao Kim Hourn, secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a félicité l'Indonésie, présidente du bloc en 2023, pour avoir relevé les livrables économiques prioritaires (PED) qui sont tournés vers l'avenir et devrait encourager une coopération économique régionale plus forte.

Des fonctionnaires à la 29e retraite des ministres de l'économie de l'ASEAN (AEM) à Magelang, province de Java central en Indonésie. Photo : VNA

Si les PED sont pleinement mis en œuvre, ils peuvent contribuer de manière significative à renforcer l'intégration économique de l'ASEAN et la reprise post-pandémique dans la région, a déclaré Kao Kim Hourn lors d'une conférence de presse à l'occasion de la récente 29e retraite des ministres de l'économie de l'ASEAN (AEM) à Magelang, dans la province centrale de Java.Les PED, convenus lors de la retraite de l'AEM, ont été classés en trois axes stratégiques, à savoir la relance et la reconstruction : reconstruire la croissance régionale grâce à des marchés connectés et à une nouvelle compétitivité ; Économie numérique : accélérer la transformation et la participation à l'économie numérique inclusive ; et Durabilité : promouvoir une croissance économique durable pour un avenir résilient.La réunion a également discuté des étapes stratégiques pour développer le commerce intra-ASEAN et le potentiel d'investissement afin que la région puisse avoir une croissance économique plus résiliente.Le secrétaire général Kao Kim Hourn a déclaré que l'ASEAN poursuivait la mise en œuvre de plusieurs initiatives clés pour améliorer son intégration économique. Ses pays membres s'efforcent également de mettre en œuvre les initiatives basées sur le projet industriel de l'ASEAN pour construire une chaîne d'approvisionnement résiliente qui optimise le potentiel des ressources minérales et de la technologie dans la région.La 29e retraite de l'AEM a également discuté des étapes stratégiques pour renforcer la numérisation et la durabilité dans la région ainsi que les piliers de l'intégration économique de l'ASEAN.En outre, les ministres participants ont convenu de mettre en œuvre un état d'esprit de développement régional transformateur qui permet à l'ASEAN de construire un avenir fort, résilient et inclusif, a ajouté Kao Kim Hourn.- VNA