Jakarta, 22 février (VNA) – Le gouvernement indonésien a réduit son objectif de relocalisation de hauts fonctionnaires vers la nouvelle capitale Nusantara cette année à 6.000, contre plus de 11.900 initialement.



Le ministère de la Réforme administrative et bureaucratique a déclaré que les fonctionnaires transférés devraient commencer à travailler dans la nouvelle capitale en octobre 2024.



La relocalisation des fonctionnaires de Jakarta vers Nusantara se déroulera à un rythme plus lent que prévu initialement, car le gouvernement a presque réduit de moitié son objectif pour 2024.



Le gouvernement prévoit de relocaliser les fonctionnaires en trois phases vers la nouvelle capitale, a déclaré le ministre de la Réforme administrative et bureaucratique, Abdullah Azwar Anas.



Il a ajouté qu'à Nusantara, il y a 47 tours, et l'une d'entre elles compte 60 logements pour les fonctionnaires, les officiers de l'armée indonésienne (TNI), les officiers de la police nationale (Polri) et les responsables de l'Echelon I.



Selon le responsable, le transfert des fonctionnaires à Nusantara se basera sur trois priorités. La première priorité concerne 179 fonctionnaires d’échelon I provenant de 38 ministères et agences, dont le ministère du Commerce.



Pendant ce temps, la deuxième priorité concerne 91 fonctionnaires d'échelon I de 29 ministères et agences, tandis que la troisième priorité concerne jusqu'à 378 fonctionnaires d'échelon I de 59 ministères et agences. - VNA

