Des gens portent des masques pour prévenir le COVID-19, à Jakarta, en Indonésie, le 28 décembre 2021. Photo: Xinhua/VNA



Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien a annoncé réduire la période de quarantaine à trois jours pour les touristes étrangers ayant reçu la 3e dose de vaccin contre le COVID-19.



Le 16 février, l'Indonésie a annoncé une nouvelle circulaire concernant la période de quarantaine des touristes étrangers. Les arrivants ayant reçu une dose de rappel contre le COVID-19 doivent passer une période de quarantaine de trois jours après leur entrée en Indonésie. La durée est de cinq jours pour les touristes étrangers doublement vaccinés et de sept jours pour les personnes ayant reçu une première injection.



Cette réglementation va prendre effet à partir du 17 février 2022 et s'appliquer aux citoyens indonésiens et aux étrangers entrant en Indonésie.-VNA