Hanoï (VNA) - L'Indonésie a souligné l'importance de la coopération pour renforcer l'engagement à défendre les droits de l'homme, vers un monde plus juste, égal et inclusif conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a 75 ans, a déclaré le ministère indonésien des Affaires étrangères sur son site Internet.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Photo : ministère indonésien des Affaires étrangère

S'adressant à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est tenue à Genève, en Suisse, le 27 février, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné que le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme doit être un élan pour renforcer l'engagement à respecter droits humains.Elle a suggéré trois choses qui doivent être au centre de la coopération pour renforcer les droits de l'homme, à savoir prendre des mesures concrètes pour l'humanité, intensifier les efforts pour prévenir les violations des droits de l'homme et renforcer l'architecture des droits de l'homme.En tant que présidente de l'ASEAN, l'Indonésie renforcera le mandat de la Commission des droits de l'homme de l'ASEAN, de la Commission de l'ASEAN pour la protection des femmes et des enfants, et institutionnalisera le dialogue régional sur les droits de l'homme, a-t-elle déclaré.Elle a également réitéré la candidature de l'Indonésie en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour la période 2024-2026.La 52e session du CDH est prévue pour durer jusqu'au début avril avec la participation de plus de 100 dirigeants et responsables des pays.- VNA