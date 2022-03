Passagers à l'aéroport international de Ngurah Rai sur l'île de Bali, en Indonésie. Photo : Xinhua/VNA

Jakarta, 29 mars (VNA) - L'Indonésie, président du Groupe des Vingt (G20) en 2022, a entamé des discussions avec ses membres sur la normalisation des protocoles de santé des voyageurs.Les médias locaux ont cité le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, soulignant l'importance d'harmoniser les règles et la technologie alors que les voyages mondiaux reprennent lors d'une conférence de presse dans le cadre d'une réunion du G20 sur la santé à Yogyakarta. .Selon la proposition de l'Indonésie, la normalisation doit toujours être conforme aux politiques anti-COVID-19 des pays respectifs, y compris les vaccins, les tests ou les agences de test autorisées.Budi Gunadi Sadikin a déclaré que son pays avait également discuté de l'harmonisation des protocoles avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union européenne (UE), pour les voyages entre les deux régions.La proposition de l'Indonésie intervient alors que plusieurs pays assouplissent les restrictions pour restaurer le tourisme et les affaires.- VNA