Le ministre coordinateur des Affaires économiques Airlangga Hartarto lors de la cérémonie de lancement de la présidence indonésienne du G20. Photo: Bisnis

Jakarta (VNA) - Le ministre coordinateur des Affaires économiques Airlangga Hartarto a déclaré que son gouvernement profitera de l'élan de sa présidence du G20 pour la transformation économique vers une Indonésie avancée.

La présidence indonésienne du G20 se trouve actuellement dans une période cruciale pour le processus de reprise économique mondiale. Il faut profiter de cet élan pour atteindre les objectifs nationaux, en particulier sa priorité dans la transformation économique vers une Indonésie avancée, a souligné le ministre indonésien lors d'une récente conférence.

Avec l'esprit de « se rétablir ensemble », la présidence indonésienne du G20 jouera un rôle dans la promotion d'une reprise économique post-pandémique plus forte, plus résiliente et mieux préparée à faire face aux crises et aux défis futurs, a-t-il affirmé.

À travers les trois principaux programmes de la présidence du G20, l'Indonésie promouvra la coopération pour créer des résultats concrets. Premièrement, la restructuration de l'architecture mondiale de la santé.

Deuxièmement, la transformation économique basée sur le numérique. Ensuite, le troisième est de parvenir à un accord mondial pour accélérer une transition énergétique juste et abordable.

L'Indonésie, à travers sa présidence du G20, cherche à produire des actions concrètes pouvant être imitées dans divers endroits et qui seront bénéfiques pour le monde, telles que la construction d'un écosystème mondial adapté aux personnes handicapées, axé sur l'innovation et l'élaboration de politiques qui peuvent êtres appliquées, a déclaré le ministre coordinateur Airlangga.

La présidence indonésienne du G20 est aussi une dynamique qu'il faut mettre à profit pour favoriser la relance économique des régions qui sont des piliers de l'économie indonésienne. Avec plus de 400 événements qui seront organisés dans de nombreuses villes et provinces indonésiennes, la présidence indonésienne du G20 encouragera la relance de l'économie locale.

Les indices économiques de l'Indonésie augmenteront, entre autres le PIB national prévu à 7,4 billions de rupiah (plus de 516 millions de dollars) cette année. En outre les micro-, petites et moyennes entreprises créeront jusqu'à 33.000 emplois.

Le ministre coordinateur Airlangga Hartarto a affirmé que la présidence du G20 continuera d'être ouverte et de soutenir la coopération de l’Indonésie avec diverses parties, à la fois parmi les parties prenantes nationales, ainsi qu'avec les pays du G20 et les organisations internationales pour mettre en œuvre des mesures de transformation économique adaptatives, réactives et inclusives. -VNA