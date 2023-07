Jakarta, 25 juillet (VNA) - L'Indonésie a approuvé 11 projets de coopération dans le cadre du programme BIMP-EAGA - Fonds de coopération de la République de Corée (BKCF), a annoncé le ministère de Coordination des affaires économiques du pays.

Ces projets ont été établis lors de la réunion des hauts officiels (SOM) de la zone de croissance Brunei-Indonésie-Malaisie-Philippines East ASEAN (BIMP-EAGA), qui s'est tenue le 20 juillet à Séoul.Comme l'a rapporté l'agence de presse nationale indonésienne Antara, Netty Muharni, assistant du chef du Département pour la coopération économique régionale et sous-régionale, a souligné l'importance d'améliorer le mécanisme au service de leur mise en œuvre, notamment en surveillant et en collaborant avec d'autres parties prenantes, telles que les clusters/groupes de travail (CWG), le BIMP-EAGA Business Council (BEBC), les universitaires et les gouvernements des zones sous-régionales.Des programmes d'amélioration des capacités des acteurs sont également jugés nécessaires pour améliorer la qualité des propositions et de la mise en œuvre, a-t-elle ajouté."Nous pouvons étendre cette collaboration dans tous les secteurs prioritaires du BIMP-EAGA à l'avenir, en particulier ceux liés à la sécurité et à l'énergie et à la transition énergétique qui sont désormais discutés à l'échelle mondiale", a-t-elle déclaré, citée par Antara.Selon la responsable, en 2021-2022, les premier et deuxième tours du BKCF ont été menés et ont généré des fonds totalisant 3,5 millions de dollars. En 2023, le programme est à nouveau tenu de manière inclusive, couvrant les secteurs de la connectivité, du tourisme, de l'environnement, de l'agriculture et de la pêche.- VNA