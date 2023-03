Jakarta, 10 mars (VNA) - L'Agence nationale d'atténuation des catastrophes (BNPB) d'Indonésie prévoit d'organiser cette année l'exercice régional de simulation d'intervention d'urgence en cas de catastrophe (ARDEX) de l'ASEAN à Bantul, dans la province de Yogyakarta.

L'ARDEX 2023 devrait avoir lieu du 31 juillet au 3 août à l'extérieur du stade Sultan Agung à Bantul, a déclaré le secrétaire en chef du BNPB, Lilik Kurniawan, le 8 mars.



L'exercice fera partie de l'agenda ASEAN 2023 de la présidence indonésienne.



L'Indonésie s'attend à la participation de tous les pays de l'ASEAN, avec au moins chaque pays envoyant de cinq à 10 personnes, a-t-il déclaré, ajoutant que le BNPB invitera également les pays partenaires de l'Indonésie dans l'atténuation des catastrophes, tels que l'Australie, les États-Unis, le Japon et la Suisse, ainsi que d'autres en tant qu'observateurs.



L'ARDEX de cette année fera également partie de la commémoration du 17e anniversaire du tremblement de terre de 2006 à Bantul qui a tué plus de 5.700 personnes et blessé des dizaines de milliers d'autres.- VNA

