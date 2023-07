Photo: afr.com

Jakarta, 17 juillet (VNA) - L'Indonésie prévoit d'augmenter les importations de bétail en provenance d'Afrique du Sud et du Mexique afin de réduire sa dépendance totale à l'égard de l'approvisionnement en provenance d'Australie, a déclaré le secrétaire général du ministère du Commerce, Suhanto.Selon Suhanto, l'Indonésie est en cours de négociations commerciales avec le Mexique sur un accord d'importation de bétail pour assurer l'approvisionnement de la demande intérieure. Entre-temps, le projet d'importer 50.000 bovins d'Afrique du Sud a été évoqué par le ministre chargé de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, lors de sa rencontre avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.Suhanto a déclaré que l'importation de bétail d'Afrique du Sud et du Mexique sera mise en œuvre afin que l'Indonésie ne dépende pas entièrement de l'approvisionnement en provenance d'Australie, car les prix du bétail australien ont tendance à augmenter chaque année, affectant les prix intérieurs.Les données du Bureau central indonésien des statistiques (BPS) montrent que l'Australie est le plus grand exportateur de bétail vers l'Indonésie. En 2017, les importations de bovins australiens en Indonésie ont atteint 85.192 tonnes. En 2018, ce nombre était passé à 100.623 tonnes et en 2019, il était de 122.684 tonnes. En 2020, l'Indonésie a importé 105.160 tonnes mais l'année suivante, elle a importé 122.863 tonnes. - VNA