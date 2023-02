Jakarta, 3 février (VNA) - Le ministre indonésien chargé de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, a exprimé son espoir que la plus grande économie d'Asie du Sud-Est n'importera pas de produits pétrochimiques à partir de 2027 grâce au développement de l'industrie pétrochimique dans la zone industrielle verte du nord du Kalimantan.

Le ministre indonésien chargé de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Pandjaitan. Photo : antaranews



S'exprimant lors du "Forum d’investissement de Mandiri 2023" le 1er février, il a déclaré que le pays prévoyait de construire la plus grande industrie pétrochimique dans le parc industriel indonésien de Tanah Kuning Kalimantan (KIPI) dans la province du Kalimantan du Nord, qui deviendra le plus grand parc intégré au monde.

Le potentiel d'investissement total de la zone industrielle a atteint 132 milliards de dollars. Le chiffre comprend le potentiel d'investissement pour le développement de centrales hydroélectriques et de panneaux solaires d'une capacité totale de 10.000 MW chacun ainsi que d'une installation à gaz d'une capacité totale de 2,9 billions de pieds cubes (TCF).



De plus, des fonderies de bauxite seront massivement construites au KIPI en 2023-2024, suite à la décision du gouvernement indonésien d'interdire les exportations de minerai de bauxite.



Le 21 décembre 2022, le président Widodo a annoncé que l'Indonésie cesserait d'exporter du minerai de bauxite à partir de juin 2023 pour stimuler l'industrie nationale de traitement et de raffinage de la bauxite.- VNA