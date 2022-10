Le ministre chargé de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto et Mari Elka Pangestu, haut fonctionnaire de la Banque mondiale. Photo : Antara

Jakarta, 27 octobre (VNA) - L'Indonésie envisage de construire une connectivité électrique en Asie du Sud-Est avec la participation de plusieurs pays de l'ASEAN, tels que Singapour, la Malaisie et Brunei, a déclaré un haut responsable.Le ministre chargé de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a annoncé le plan lors d'une récente discussion avec Mari Elka Pangestu, haut fonctionnaire de la Banque mondiale, à Washington DC, aux États-Unis.Selon Airlangga Hartarto, la disponibilité de l'énergie électrique était cruciale, il est donc nécessaire de construire une énergie électrique alternative telle que des centrales solaires flottantes (PLTS) dans le cadre de la coopération sur les infrastructures de réseau électrique dans la région de l'Asie du Sud-Est.Toujours lors de la séance de travail, les deux parties ont discuté des efforts déployés par le gouvernement indonésien et du rôle de la Banque mondiale dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), en particulier la transition énergétique.Ils ont concentré leur discussion sur d'autres sujets, tels que le rôle de l'Indonésie dans la connectivité énergétique de l'ASEAN, la transformation numérique, la sécurité alimentaire et le Partenariat sur l'infrastructure et l'investissement mondiaux (PGII).Concernant la transformation numérique, le ministre a déclaré que le gouvernement a développé un centre de données dans la zone économique spéciale (ZES) du parc numérique de Nongsa (NDP) dans le cadre des efforts visant à soutenir le développement de l'économie numérique en Indonésie et la connectivité internationale, en particulier en Asie du Sud-Est.La ZES NDP devrait être l'un des projets potentiels de développement de centres de données en Indonésie pouvant attirer de nombreux investisseurs.Selon Airlangga Hartarto, le plan directeur numérique de l'ASEAN 2025 nécessite l'intégration des investissements numériques et des sources d'énergie.En ce qui concerne la numérisation dans le secteur financier, le gouvernement procède à des ajustements, tels que l'harmonisation des douanes pour le commerce électronique et la numérisation du secteur fiscal, a déclaré Airlangga Hartarto.- VNA