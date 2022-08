Jakarta, 21 août (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo pourrait annoncer une hausse des prix du carburant la semaine prochaine pour réduire les dépenses en subventions énergétiques, a déclaré le ministre de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Pandjaitan, le 19 août.



La plus grande économie d'Asie du Sud-Est a triplé son budget de subventions énergétiques pour 2022 à 502.000 milliards de roupies (33,82 milliards de dollars) dans un contexte de hausse des prix du pétrole et de dépréciation de la roupie.



Le président Joko Widodo a déclaré plus tôt cette semaine qu'il envisageait d'augmenter les prix, après que le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a déclaré que davantage d'argent serait probablement nécessaire si les prix du carburant devaient rester inchangés jusqu'à la fin de l'année.



Lors d'une conférence publique dans une université de la ville de Makassar, dans le sud de Sulawesi, Luhut Pandjaitan a déclaré que son ministère avait développé un modèle économique pour atténuer l'impact inflationniste.



L'inflation indonésienne a atteint un sommet en sept ans de 4,94 % en juillet en raison de la hausse des prix alimentaires. Le président a déclaré que si le gouvernement n'avait pas maintenu les prix du carburant et certains tarifs de l'électricité inchangés, l'inflation aurait pu monter en flèche.- VNA

source