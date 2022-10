Jakarta, 9 octobre (VNA) - Le ministre indonésien des Coopératives et des Petites et Moyennes entreprises, Teten Masduki, a déclaré le 6 octobre que son gouvernement préparait une politique pour accélérer la croissance de l'économie numérique en Indonésie.

Le ministre des Coopératives et des Petites et Moyennes Entreprises, Teten Masduki, à la Conférence de l'Innovation 2022. Photo : ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas

Comme l'a rapporté l'agence de presse locale Antara, lors de la conférence sur l'innovation 2022 organisée par GDP Venture, le ministre a noté que si davantage de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont connectées à l'écosystème numérique, la recrudescence de la population centrée à Java et Jakarta, les régions de Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi peuvent être évitées.Le président Joko Widodo aurait chargé le ministre Teten Masduki de travailler sur une politique de développement de l'économie numérique avec trois missions principales, la première étant de protéger le commerce électronique national.Dans le cadre de la deuxième mission, le gouvernement vise à protéger les MPME en ouvrant des opportunités commerciales sur diverses plateformes numériques. La troisième mission est la protection des consommateurs.Le gouvernement accorde une attention particulière à l'économie numérique, car l'Indonésie devrait devenir un pays ayant le plus grand potentiel de valeur de l'économie numérique en Asie du Sud-Est d'ici 2030, à environ 4.500 milliards de Rp (315,7 milliards de dollars).- VNA