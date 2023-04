Jakarta, 7 avril (VNA) - Le gouvernement indonésien a préparé six mesures pour renforcer l'équité numérique pour tous les habitants de l'Indonésie dans le contexte de l'économie numérique du pays qui devrait connaître une forte croissance.



S'exprimant lors du lancement de l'indice de compétitivité numérique d'East Ventures (EV-DCI) 2023 : rapport sur la justice numérique pour tous les Indonésiens à Jakarta, le ministre chargé de la Coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a souligné que la synergie et la collaboration entre les parties prenantes doivent être renforcées pour améliorer l'équité numérique pour tous les habitants de l'Indonésie.



Pour y parvenir, le gouvernement a préparé six étapes, a-t-il dit, précisant que la première étape consiste à accroître l'accessibilité numérique en renforçant les installations et les infrastructures numériques pour réduire les disparités.



La deuxième étape consiste à améliorer les compétences numériques en organisant des formations dans le domaine du numérique.



Troisièmement, encourager la transformation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en soutenant et en renforçant l'écosystème des MPME et l'écosystème du commerce électronique en encourageant les MPME à se moderniser et à créer un climat commercial sain.



Quatrièmement, élargir l'accès aux services financiers numériques par le biais de réglementations et de diverses politiques qui peuvent stimuler l'innovation des services financiers numériques et offrir une protection optimale aux personnes qui utilisent les services de technologie financière et leur écosystème.



Cinquièmement, accroître la sécurité et la confidentialité des données conformément à la loi numéro 27 de 2022 sur la protection des données personnelles, et sixièmement, coopérer avec des parties privées pour établir des partenariats avec des entreprises technologiques afin de développer des solutions innovantes et d'accélérer le développement de l'écosystème numérique en Indonésie.



Le ministre a exprimé son espoir que l'économie numérique devienne inclusive, agile et durable et que tous les Indonésiens tirent le meilleur parti de la croissance de l'économie numérique.



L'économie numérique de l'Indonésie devrait continuer de croître en raison du taux de pénétration élevé d'Internet d'environ 78 % et de l'importante population du pays. En 2022, 40% du total des transactions numériques mondiales, d'une valeur de 77 milliards de dollars, ont été effectuées depuis l'Indonésie, a noté le ministre.- VNA

