Photo d'illustration : Photo: tempo.co

Jakarta, 21 mars (VNA) – La Banque d’Indonésie a (BI) prépare 195.000 milliards de Rp (12,7 milliards de dollars) en espèces en vue du prochain mois sacré du Ramadan et de l'Aïd Al-Fitr.Le chef du département de gestion de l'argent de la Banque d'Indonésie, Marlison Hakim, a déclaré que sur la base du plan national de retrait bancaire, BI avait préparé des liquidités d'un montant de 195.000 milliards de Rp pour le Ramadan et l'Aïd al-Fitr de 2023, soit une augmentation de 8,22 % par rapport à l'année précédente.Le secteur bancaire s'est engagé à ouvrir 5.066 points de service à travers l'Indonésie, soit 8 % de plus que le chiffre de l'année dernière, a-t-il déclaré, ajoutant que cela marque la réponse du secteur à la mobilisation du public, à la croissance économique et aux besoins de la population.Marlison Hakim a déclaré que le secteur bancaire fournira des services de trésorerie itinérants intégrés à Jakarta et dans plusieurs régions. Pour les régions de Jakarta, Bogor, Depok et Bekasi, pas moins de 599 points de service seront fournis par 55 banques.Les services seront fournis dans les centres de foule tels que les terminaux, les marchés, a-t-il poursuivi.Le responsable a également déclaré que BI commencera également à mettre en œuvre un service national sur une base de gros en se coordonnant avec l'Association indonésienne des banques rurales (Perbarindo) et l'Association indonésienne des détaillants (Aprindo) pour répondre aux besoins des habitants. - VNA