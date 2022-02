Jakarta, 19 février (VNA) - Le gouvernement indonésien a préparé des installations d'isolement centralisées dans chaque province pour traiter les patients atteints du COVID-19 présentant des symptômes légers à modérés, a informé le chef du groupe de travail sur la gestion du COVID-19 du pays, Suharyanto, comme l'a rapporté l'agence de presse Antara.

Le chef du groupe de travail sur la gestion du COVID-19 du pays, M.Suharyanto. Photo : VNA

Selon le responsable, le gouvernement conseille également aux patients asymptomatiques de s'isoler et leur offre un soutien médical.

Suharyanto a déclaré qu'actuellement, la majorité des personnes ont été vaccinées, la couverture de la première et de la deuxième dose atteignant respectivement 90% et 66%. Chez les personnes âgées, la couverture vaccinale a atteint 74% pour la première dose et 51% pour la deuxième, a-t-il ajouté.

Ces efforts sont déployés pour alléger le fardeau des hôpitaux qui traitent les cas de COVID-19, a expliqué le responsable.

Le gouvernement fournit également des services de télémédecine pour répondre aux besoins des patients en auto-isolement asymptomatiques ou présentant des symptômes légers, a-t-il informé.- VNA