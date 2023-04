Des responsables indonésiens inspectent l'état de préparation des installations et des infrastructures de transport à Labuan Bajo, dans l'est de Nusa Tenggara. Photo : asean2023.id

Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, a annoncé que l'Indonésie avait préparé quatre aéroports alternatifs à proximité de l'aéroport de Komodo pour desservir le 42e sommet de l'ASEAN et les réunions connexes qui se tiendront à Labuan Bajo, dans l'est de Nusa Tenggara, au début du mois prochain. .Ces aéroports sont l'aéroport I Gusti Ngurah Rai dans la province de Bali, l'aéroport de Lombok Praya dans la province de West Nusa Tenggara, l'aéroport de Sultan Hasanuddin dans la province de Sulawesi du Sud et l'aéroport d'El Tari dans la province de Nusa Tenggara Est.Ils serviront de lieu de stationnement pour les avions des délégués au Sommet et soutiendront d'autres activités, notamment les douanes, la quarantaine et l'immigration, ainsi que des aires de stationnement pour les hélicoptères médicaux.Le ministre Budi Karya Sumadi a déclaré que le secteur indonésien des transports est prêt à soutenir et à contribuer au succès du sommet de l'ASEAN comme il l'a fait pour le sommet du G20 à Bali en 2022.- VNA