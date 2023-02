Un coin de la province de Kalimantan sur l'île de Bornéo. Photo : AFP/VNA

Jakarta, 24 février (VNA) - L'Indonésie a dévoilé une multitude d'allégements fiscaux pour inciter les entreprises et les personnes à déménager dans sa nouvelle capitale Nusantara au cœur de Bornéo.Selon le ministère indoénsien de l'Investissement, les banques et les assureurs opérant à Nusantara n'auront à payer aucun impôt sur le revenu jusqu'à 25 ans s'ils investissent avant 2035. Ceux qui investissent avant 2045 peuvent obtenir jusqu'à 20 ans d'allégement fiscal.Ce ne sont que l'une des diverses incitations offertes par le gouvernement pour amener les entreprises à soutenir le plan de 600 billions de roupies (39,5 milliards de dollars) du président Joko Widodo visant à déplacer la capitale nationale de Jakarta.Les incitations ne seraient offertes que jusqu'en 2045, lorsque Nusantara, qui devrait être entièrement alimenté par des énergies renouvelables et technologiquement avancée, devrait être achevé.Jusqu'à présent, 20 entreprises, y compris locales et étrangères, ont manifesté leur intérêt à investir à Nusantara, quelques-unes d'entre elles ayant signé des accords, a déclaré le ministre de l'Investissement Bahlil Lahadalia.Le gouvernement a commencé à construire des infrastructures de base dans la nouvelle capitale, notamment un barrage, des routes et des bâtiments présidentiels et vice-présidentiels. L'objectif est que les agents publics commencent à déménager l'année prochaine.- VNA