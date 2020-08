Les passagers à l'aéroport de Juanda, en Indonésie . Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi a annoncé jeudi que l'Indonésie avait convenu d'un accord de couloir de voyage avec la Chine et les Émirats arabes unis (EAU) pour relancer les activités commerciales.

Lors de la réunion en ligne, Retno Marsudi et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ont discuté du plan de coopération pour les arrangements du couloir de voyage, qui devrait être finalisé prochainement. Les voyages essentiels conformes aux protocoles sanitaires devraient stimuler l'activité économique sûre et efficace entre les deux pays.

Ils ont également discuté de la coopération pour accélérer la reprise économique en rétablissant le mouvement des flux d'importation et d'exportation, en poursuivant le développement de projets stratégiques nationaux et de projets d'investissement impliquant la Chine en Indonésie. En outre, les ministres ont parlé de la coopération entre les deux sociétés pharmaceutiques appartenant à l'État, PT Biofarma et Sinovac pour produire le vaccin COVID-19.

Auparavant, l'Indonésie et les EAU ont convenu d'établir un couloir de voyage sécurisé temporaire pour faciliter les déplacements entre les deux pays à des fins commerciales et diplomatiques. Cet accord fait partie des efforts des deux pays pour contenir le COVID-19 et accélérer la reprise économique.

Les EAU sont actuellement le plus grand investisseur de l'Indonésie au Moyen-Orient, après s'être engagés à investir environ 6,8 milliards de dollars dans plusieurs projets lors de la visite de deux jours du président indonésien Joko Widodo à Abu Dhabi en janvier dernier. -VNA