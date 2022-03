Des gens visitent Tanah Lot à Bali en Indonésie . Photo: Xinhua

Bali (VNA) – Les autorités de l'île balnéaire de Bali (Indonésie) a décidé de mener un essai sur l'accueil des voyageurs internationaux sans quarantaine à partir du 7 mars, mais sous certaines conditions, soit une semaine plutôt que prévue.



Cette politique sera appliqué pour les visiteurs internationaux venant Bali par voie aérienne et maritime, selon une annonce publiée le 4 mars par le gouverneur de Bali, Wayan Koster.



Les voyageurs internationaux qui souhaitent entrer à Bali devront avoir été doublement vaccinés du vaccin COVID-19, en plus d'effectuer des tests PCR après leur entrée et d'attendre des résultats dans leur hôtel, a-t-il déclaré.



Si les tests donnent des résultats négatifs, les voyageurs internationaux seront autorisés à faire leur voyage, a déclaré le responsable indonésien, ajoutant qu'ils devraient également effectuer à nouveau des tests PCR le troisième jour dans leur hôtel.



Bali a été choisie comme site du programme pilote car le taux de doubles vaccinés dans la province est plus élevé que dans les autres localités. Si l'essai à Bali réussit, le gouvernement étendra la politique de non-quarantaine à toute l'Indonésie à partir du 1er avril, ou plus tôt. -VNA