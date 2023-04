Jakarta, 12 avril (VNA) - Le ministère indonésien des Communications et de l'Informatique a lancé le livre électronique ASEANpedia à l'adresse https://s.id/aseanpedia dans le cadre des activités de la présidence 2023 de l'ASEAN.



S'adressant à la cérémonie de lancement le 10 avril, Usman Kasong, directeur général du ministère de l'information et de la communication publique (IKP), a déclaré que le thème de la présidence indonésienne de l'ASEAN étant ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, ce livre devrait permettre au public de comprendre que L'ASEAN est pertinente pour contribuer à devenir le centre de la croissance économique mondiale.



Le responsable a déclaré que l'ASEANpedia n'est pas seulement pour fournir des connaissances sur l'ASEAN, mais aussi pour inculquer au public une attitude selon laquelle l'ASEAN est pertinente pour contribuer à la géopolitique et à la géoéconomie.



Usman Kasong espère que le livre électronique pourra servir de référence pour trouver des informations sur l'ASEAN et la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023 ainsi que sur les succès de l'ASEAN tant sur le plan géoéconomique que géopolitique.



Les informations fournies sont divisées en trois chapitres, à savoir des informations de base sur l'ASEAN, le rôle de l'Indonésie au sein de l'ASEAN et la présidence indonésienne en 2023. Elles sont présentées en deux langues, l'indonésien et l'anglais.



Dans la première section, ASEANPedia emmène les lecteurs à travers l'histoire de l'ASEAN, de la Déclaration de Bangkok, la Charte de l'ASEAN, les conditions d'adhésion, sa chanson officielle au rôle de l'organisation dans le monde.



La deuxième partie d'ASEANPedia parle de la contribution d'Adam Malik, l'un des fondateurs de l'ASEAN, au rôle de l'Indonésie dans la réconciliation de divers conflits impliquant des États membres.



La troisième section explore les éléments liés à la présidence indonésienne de l'ASEAN 2023, de la vision et de la mission, la signification du thème et du logo, au lieu de la réunion au sommet.- VNA

