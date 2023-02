Le charbon représente plus de la moitié de la production d'électricité en Indonésie. Photo : Reuters

Jakarta (VNA) - L'Indonésie a lancé le 22 février la première phase d'échange obligatoire de carbone pour les centrales électriques au charbon, dans le but de stimuler les énergies renouvelables et d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2060.À l'heure actuelle, le charbon représente plus de la moitié de la production d'électricité du pays. La première étape du mécanisme d'échange de carbone couvrira 99 centrales électriques d'une capacité totale installée de 33,6 gigawatts directement connectées aux réseaux électriques appartenant à l'entreprise publique Perusahaan Listrik Negara (PLN).Un responsable du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, Mohamad Priharto Dwinugroho, a déclaré qu'il y avait 500.000 tonnes d'équivalent CO2 prêtes à être échangées. Le chiffre fait référence à une estimation des émissions excédentaires sur un quota d'émission total de 20 millions de tonnes d'équivalent CO2 accordé aux centrales électriques.Dans le cadre de ce mécanisme, les centrales électriques qui émettent plus de carbone que leur quota peuvent acheter des crédits carbone à des centrales dont les émissions sont inférieures au quota ou à des centrales électriques renouvelables. Le commerce du carbone de l'Indonésie s'applique aux centrales électriques d'une capacité d'au moins 100 MW. Cependant, le ministre de l'Énergie, Arifin Tasrif, a déclaré qu'il serait ensuite étendu aux petites centrales au charbon et à d'autres centrales électriques à combustible fossile, ainsi qu'aux centrales électriques non connectées au réseau de PLN.- VNA