Jakarta, 18 avril (VNA) - Le gouvernement indonésien a lancé la rédaction d'une Déclaration des dirigeants de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la menace d'une crise alimentaire afin de renforcer la coopération stratégique de toutes les parties prenantes dans la mise en place de mécanismes pour renforcer la sécurité alimentaire les chaînes d'approvisionnement régionales et l'agriculture durable.



S'exprimant lors de la conférence de l'ASEAN sur le renforcement de la sécurité alimentaire, qui s'est tenue virtuellement le 17 avril, Kasdi Subagyono, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, a déclaré que les défis mondiaux actuels poussent l'ASEAN à prendre des mesures immédiates, à court, moyen et long terme, pour accélérer et renforcer le système alimentaire, en veillant à ce qu'il soit efficace, inclusif, résilient et durable.



L'Indonésie estime que les pays de l'ASEAN ont besoin d'engagements plus forts pour répondre rapidement aux risques potentiels de la crise alimentaire régionale, a-t-il ajouté.



Selon Kasdi Subagyono, la déclaration contribuera probablement à unifier les rôles des industries connexes, notamment l'alimentation, l'économie, les transports et la finance. Cela créera une coopération et une synergie solides pour relever les défis communs, a-t-il déclaré, ajoutant que la déclaration devrait être faite lors du 43e sommet de l'ASEAN en septembre de cette année.



La Conférence de l'ASEAN sur le renforcement de la sécurité alimentaire a attiré la participation d'acteurs non seulement des pays membres de l'ASEAN mais aussi de ses partenaires de dialogue, des organisations internationales et des instituts de recherche.- VNA

