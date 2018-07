Le président indonésien Joko Widodo. Photo: EPA/VNA

Jakarta, 19 juillet (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a invité le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in à assister à l'ouverture des Jeux asiatiques (ASIAD) 2018 prévues en août prochain.

L'invitation a été faite mercredi 18 juillet après que les deux Corées avaient accepté que leurs athlètes défilent ensemble lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement.

Le secrétaire d'Etat indonésien Pramono Anung a salué le défilé conjoint, déclarant que ce serait un centre d'attention pour le monde car les Jeux asiatiques peuvent rapprocher les deux pays, contribuant à la paix mondiale.

Les dirigeants de 26 pays seront présents à la cérémonie d'ouverture des ASIAD 2018, selon le général Tito Karnavian, chef de la police nationale indonésienne.

Près de 25.000 athlètes et officiels de 45 pays et territoires arriveront en Indonésie pour cette compétition qui se déroulera du 18 août au 2 septembre à Jakarta et à Palembang, a-t-il ajouté.

Le même jour, le Conseil Olympique d'Asie a affirmé que les deux Corées participeront conjointement à trois sports pendant l’ASIAD 2018, pour la première fois dans l'histoire, afin de démontrer le pouvoir du sport à s'unir.

Auparavant, la République populaire démocratique de Corée et la République de Corée avaient accepté de mettre en place des équipes conjointes sur le terrain pour participer aux épreuves de basketball féminin, de canoë et d'aviron.

Les deux pays ont joué ensemble pour la première fois dans une équipe de hockey sur glace aux J.O. d'hiver de PyeongChang 2018, organisés en République de Corée en février dernier, mais n'ont jamais participé aux ASIAD au sein d'une équipe unique. -VNA