Jakarta, 17 avril (VNA) - Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que la présidence du pays à l'ASEAN 2023 devient une opportunité pour renforcer et promouvoir le potentiel touristique de l'Indonésie.

La ministre du Tourisme et de l'Économie créative Sandiaga Uno (deuxième à gauche) visite le village du patrimoine de Kayutangan à Malang, dans l'est de Java, le 16 avril 2023. Photo : antaranews.com

Lors de sa visite de travail à Malang, dans l'est de Java, le 16 avril, le ministre a déclaré que la présidence indonésienne était une occasion de prouver que le secteur du tourisme indonésien était le meilleur de la région.Il a déclaré qu'il pensait que le secteur du tourisme indonésien était actuellement considéré comme supérieur à celui d'autres pays membres de l'ASEAN tels que la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines. Il a déclaré que le potentiel touristique de l'Indonésie est considéré comme très important.Avec le potentiel très prometteur du secteur du tourisme, il doit devenir l'axe principal pour relancer l'économie indonésienne qui a été précédemment touchée par la pandémie, a ajouté le ministre.Il a également souligné certaines régions à fort potentiel touristique, telles que la région du Grand Malang, qui abrite un certain nombre de villages touristiques qui ont reçu des prix nationaux et internationaux. L'un d'eux est le village touristique de Pujon Kidul dans le district de Malang, qui a reçu le prix du village touristique indonésien 2021 (ADWI) pour la catégorie ‘’ Village indépendant inspirant’’.Il y avait aussi le village de Sanankerto qui a remporté la troisième place dans la catégorie des villages d'attraction touristique et a été apprécié par les forums internationaux pour sa participation aux 5e prix de l'ASEAN pour le développement rural et l'éradication de la pauvreté en 2022, a-t-il noté.Afin d'améliorer la qualité du village touristique, il a souligné que le gouvernement apportera une aide au tourisme existant et renforcera l'effort de promotion pour optimiser ses potentiels.- VNA