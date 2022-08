Un enseignant vaporise de l'alcool sur les mains des élèves pour se protéger contre le COVID-19, le premier jour des cours en personne dans une école publique de la ville de San Juan, aux Philippines, le 22 août 2022. Photo : Reuters

Jakarta, 23 août (VNA) - Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche explore la coopération dans les échanges d'étudiants pour les unités d'enseignement maritime et halieutique avec les pays membres de l'ASEAN dans le but d'améliorer la qualité du personnel.Par l'intermédiaire de son Agence de recherche et de ressources humaines marines et halieutiques (BRSDM), le programme vise à améliorer la qualité de l'éducation en Asie du Sud-Est et à stimuler la compétitivité mondiale dans le secteur marin et halieutique.Le secrétaire de la BRSDM, Kusdiantoro, a fait remarquer que le programme vise également à fournir des subventions pour renforcer les institutions d'enseignement maritime et halieutique indonésiennes de l'ASEAN.Actuellement, le ministère comptait 20 unités d'enseignement réparties dans toute l'Indonésie, comprenant 11 unités d'enseignement supérieur comprenant 10 écoles polytechniques et une académie communautaire, ainsi que neuf unités d'enseignement secondaire, telles que l'école professionnelle de pêche commerciale (SUPM).Le nombre d'étudiants actifs atteint actuellement 7.335, tandis que le nombre de diplômés de l'établissement de l'unité d'enseignement avait atteint 50.984, dont 19.292 diplômés de l'enseignement supérieur et 31.692 diplômés de l'enseignement professionnel.Le secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a salué le plan d'échange d'étudiants des pays de l'ASEAN avec KP Polytechnic. Il estime que ces activités peuvent être utilisées pour partager les connaissances et la technologie ainsi que pour offrir des opportunités de stages ou de travail dans les pays membres de l'ASEAN afin d'améliorer la qualité des ressources humaines qualifiées parmi les pays membres.- VNA