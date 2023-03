Jakarta, 17 mars (VNA) - L'Autorité de l’Investissement de l’Indonésie (INA) et la Société américaine de financement du développement international (DFC) ont franchi une étape importante dans la promotion du développement économique en Indonésie en signant un protocole d'accord (MoU).

Photo:id.usembassy.gov

Selon un communiqué publié le 16 mars par l'ambassade des États-Unis à Jakarta, les deux parties collaboreront pour identifier les opportunités d'investissement dans toute l'Indonésie qui s'alignent sur leurs mandats d'investissement respectifs, démontrant un fort potentiel d'impact stratégique et de développement.Le document met en lumière l'approfondissement des relations économiques entre les deux pays. Le DFC a fait ses preuves dans la mobilisation des investissements du secteur privé pour relever les défis du développement. Avec une exposition de plus de 35 milliards de dollars, le DFC a contribué à stimuler la croissance économique et à promouvoir la stabilité régionale dans les pays en développement du monde entier.Le protocole d'accord souligne l'engagement indéfectible d'INA à favoriser un environnement de collaboration avec les investisseurs mondiaux et à promouvoir le développement durable en Indonésie. Cela reflète également l'engagement à long terme d'INA envers le potentiel de l'économie indonésienne.Le PDG d'INA, Ridha Wirakusumah, a déclaré que l'important protocole d'accord témoigne de la vision d'INA de positionner l'Indonésie comme une destination d'investissement de premier plan et un partenaire stratégique pour les investisseurs mondiaux cherchant à exploiter l'immense potentiel du pays, ouvrant une multitude d'opportunités pour la croissance économique et le développement de l'Indonésie. .Le PDG du DFC, Scott Nathan, a déclaré que le DFC attend avec impatience une relation productive avec l'INA axée sur la catalyse des investissements dans le secteur privé indonésien pour relever les défis du développement et rechercher des opportunités économiques.- VNA