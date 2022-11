Jakarta, 3 novembre (VNA) - Le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales, Arifin Tasrif, a déclaré le 2 novembre que la société japonaise Inpex Corporation recherchait des opportunités d'investissement pour développer des projets géothermiques dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Photo: conserve-energy-future.com

C'est une bonne nouvelle pour l'Indonésie dans la transition des combustibles fossiles vers l'énergie propre, a-t-il déclaré, ajoutant que la société énergétique japonaise dotée de bons capitaux et de la technologie soutiendrait le pays pour accélérer le processus de diversification énergétique.Selon Arifin Tasrif, le gouvernement indonésien s'est engagé à encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables dans tous les secteurs, amenant les agences de l'appareil gouvernemental à faire plus d'efforts pour trouver des solutions optimales pour diversifier les sources d'énergie, avec une priorité donnée aux énergies renouvelables.Pendant ce temps, le directeur général de la direction générale des nouvelles énergies renouvelables et de la conservation de l'énergie du ministère indonésien de l'énergie et des ressources minérales (EMDM), Dadan Kusdiana, a déclaré que pour promouvoir la coopération avec la société énergétique japonaise, le ministère devrait tenir une réunion avec Inpex Corporation en décembre pour discuter des détails du plan de coopération.Dans un contexte d'épuisement croissant des sources d'énergie fossile et d'instabilité politique dans la région et dans le monde, un plan de diversification des sources d'énergie est nécessaire et raisonnable, a-t-il déclaré. -VNA