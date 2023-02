Jakarta (VNA) – L’Indonésie, en coopération avec l’Allemagne, a lancé le projet pilote "3RproMar" qui vise à résoudre le problème des déchets marins, en particulier le plastique, et à améliorer la sensibilisation et la gestion des déchets.

Pollution plastique à Manado, en Indonésie. Photo: Tuewas Asia



Le projet pilote, lancé à Manado, dans le Nord de Sulawesi, fait partie d’une collaboration entre l’ASEAN et l’Allemagne sous l’égide d’un projet intitulé 3RproMar - "Réduire, réutiliser, recycler" pour protéger l’environnement marin et les récifs coralliens, a annoncé l’ambassade d’Allemagne à Jakarta dans un communiqué rendu public le 15 février.

"Les déchets plastiques marins sont une menace mondiale qui affecte fortement le niveau local dans les villes côtières comme Manado. Les abondantes ressources sous-marines et l’environnement marin de la ville la rendent particulièrement vulnérable aux impacts négatifs des déchets plastiques marins sur les secteurs de la pêche et du tourisme.

Ces efforts de collaboration visant à accroître la sensibilisation, à renforcer la prévention des déchets et à améliorer la gestion des déchets bénéficieront particulièrement à la région, étant donné que Manado est la capitale provinciale du Nord de Sulawesi où se trouvent le Parc national de Bunaken et de la région du Triangle de corail et abrite l’une des plus riches ressources marines de la biodiversité dans le monde, a-t-il déclaré.

Plus tôt, le 8 février, l’ambassadrice d’Allemagne en Indonésie Ina Lepel a rencontré le maire de Manado, Andrei Angouw, pour discuter du renforcement de la coopération internationale dans la gestion des déchets dans la ville grâce à ce projet pilote.

Les deux parties ont discuté des moyens de coopération pour améliorer la collecte des déchets, le recyclage et la réduction de la production de déchets dans la ville face à la crise mondiale du plastique.

Ces efforts contribueront non seulement à éviter le gaspillage des ressources et la pollution causée par les fuites de déchets, mais aussi à ouvrir de nouveaux modèles commerciaux et à contribuer à la création d'emplois, a fait remarquer l’ambassadrice Lepel.

Au niveau national, le ministère indonésien de l’Environnement et des Forêts a signé un protocole d’accord avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) en tant qu’agence d’exécution du projet pour répondre aux problèmes des déchets plastiques et des déchets marins en Indonésie.

L’Allemagne est un leader du recyclage, avec plus de 70% des déchets collectés qui sont recyclés chaque année. -VNA