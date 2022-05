Hanoï (VNA) - Après sept cycles de négociations officielles, l'Indonésie et la Suisse ont signé le 24 mai un nouvel accord sur la promotion et la protection des investissements (P4M) pour renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Signé en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2022 à Davos, en Suisse, le P4M comprend des garanties sur certaines questions, notamment la non-discrimination, le rapatriement, le règlement des différends par arbitrage international.

Prenant la parole lors de la signature, le ministre indonésien de l’Investissement Bahlil Lahadalia a espéré que cet accord de coopération contribuera à accroître la compétitivité de l'Indonésie dans l’attrait des investissements suisses dans les domaines prioritaires et ouvrira en même temps des opportunités d'investissement en Suisse pour les entreprises indonésiennes.

Pour sa part, le conseiller fédéral suisse Guy Parmelin a également exprimé l'espoir que cet accord de coopération puisse être bien mis en œuvre et créer des effets positifs pour les deux parties.

Le nouveau P4M remplacera l'ancien P4M qui a été signé par l'Indonésie et la Suisse en 1974 et prendra fin en 2016. Le nouvel accord viendra également compléter l'Accord de partenariat économique intégral entre l'Indonésie et l'Association européenne de libre-échange, signé en 2018.

Selon les statistiques officielles de l'Indonésie, en 2021, la Suisse se classe 10e place parmi les pays et territoires ayant investi dans ce pays d'Asie du Sud-Est avec une valeur d'investissement totale de 599,8 millions de dollars dispersés dans 281 projets dans de nombreux domaines, notamment l'alimentation et les boissons, la chimie, la pharmacie, la foresterie et la pêche. -VNA