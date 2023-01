Des passagers à l'aéroport de Ngurah Rai sur l'île de Bali, en Indonésie. Photo: AFP/VNA

Jakarta (VNA) – L’année 2023 devrait être un moment opportun pour redresser et accélérer la croissance du secteur touristique indonésien, le gouvernement indonésien prévoyant d’organiser plusieurs événements touristiques de premier plan, a déclaré le président indonésien Joko Widodo.



2023 sera l’année de la renaissance du tourisme indonésien, a-t-il affirmé lors du lancement du festival Karisma Event Nusantara (KEN) 2023.



Le gouvernement a également lancé le mouvement «Proud of Indonesia - Made Products National» (Gernas BBI) pour inciter davantage de personnes à visiter les destinations touristiques intérieures.



De plus, 110 festivals et 65 événements sportifs, musicaux et créatifs seront organisés dans l’ensemble du pays pour attirer autant de touristes étrangers et nationaux que possible.



Plus tôt, le ministre du Tourisme et de l’Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que le gouvernement organiserait plusieurs événements internationaux pour atteindre l’objectif de 7,4 millions d’arrivées de touristes internationaux cette année.



Des événements sportifs de portée internationale sont prévus en Indonésie en 2023, notamment F1 Motorboat Race, Coupe du monde U-20 de la FIFA, la Coupe du monde de la FIBA, Jeux mondiaux de plage de l’ANOC, courses MotoGP et World Superbike (WSBK).



En Malaisie, selon la société Kenanga Research, les visiteurs seront multipliés par quatre pour atteindre 9,6 millions en 2023, contre environ 2,5 millions en 2022.



Ce rebond est dû au retour des voyages d’affaires et de loisirs par voie aérienne dans le monde alors que la pandémie a été contrôlée et que toutes les restrictions sanitaires en Malaisie ont été levées le 1er août 2022.



En outre, le fait que la Chine a progressivement rouvert ses frontières est un signe positif car les Chinois représentent environ 12% des arrivées de touristes en Malaisie. -VNA