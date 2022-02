Jakarta de l' Indonésie . Photo : Asialink

Hanoï (VNA) - La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a discuté le 8 février de la pandémie et de l'économie avec les femmes ministres des Affaires étrangères de l’Australie, Marise Payne ; de la Nouvelle Zélande, Nanaia Mahuta et du Timor-Leste, Adaljiza Magno.

Les ministres ont abordé quatre questions principales : repousser la pandémie, renforcer le rôle des femmes dans le domaine économique, développer la géostratégie et la coopération concernant l'Agenda “Femmes, Paix et Sécurité” (FPS).

L'Indonésie a souligné l'importance du soutien de tous les pays au COVAX pour encourager la vaccination dans les pays en développement et à faible revenu. À ce jour, COVAX a distribué plus d'un milliard de doses de vaccin à 144 pays et régions du monde, y compris le Pacifique.

Retno Marsudi a souligné que l'autonomisation des femmes devait faire partie intégrante de la reprise économique post-pandémique.

En termes de la géostratégie, l’Indonésie encourage le rôle actif des nations du Pacifique pour faire de la région indo-pacifique une région de paix et de prospérité, à travers la collaboration avec d'autres régions par le biais d'une coopération dans le cadre de l'ASEAN Outlook on the Indo-Pacifique (AOIP).

Concernant la question FPS, Retno Marsudi a encouragé le rôle des femmes dans le processus de paix, ce pour contribuer à rendre la paix plus durable.

Les cheffes de la diplomatie se sont engagées à une communication et une coordination régulières dans le but de développer des programmes concrets par le biais de mécanismes bilatéraux et multilatéraux pour encourager la reprise post-pandémique. -VNA