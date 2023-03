L'Indonésie prévoit d'étendre ses marchés d'exportation vers l'Afrique. Photo : Reuters



Jakarta, 15 mars (VNA) - L'Afrique a un énorme potentiel pour devenir une destination pour les exportations manufacturières de l'Indonésie, en plus de ses marchés traditionnels tels que les États-Unis, l'UE ou la Chine, selon la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne ( Kadin ).Bien que son pouvoir d'achat reste inférieur aux autres marchés d'exportation traditionnels, l'Afrique est également prometteuse en termes de croissance de la taille du marché et de concurrence commerciale. Peu d'exportateurs sont entrés sur le marché africain et les barrières commerciales du continent ne sont pas aussi sophistiquées.S'exprimant lors d'une conférence le 14 mars, la vice-présidente de Kadin, Shinta W Kamdani, a déclaré que les exportations indonésiennes peuvent entrer et être compétitives en Afrique, en particulier les produits manufacturés, car les pays africains manquent généralement de fabrication de base.Elle a également exprimé son espoir que le gouvernement créera des conditions favorables pour permettre à davantage d'entreprises et d'exportateurs indonésiens de s'étendre sur des marchés alternatifs comme l'Afrique, en plus de créer un accord commercial préférentiel avec des pays africains potentiels.Pour sa part, Silvano Rumantir, directeur des services bancaires aux entreprises et internationaux à la Banque BNI, a déclaré que le potentiel d'exportation de l'Indonésie vers l' Afrique s'élevait à 8,16 milliards de dollars, avec environ 4,56 milliards de dollars encore inexploités. Les exportations indonésiennes vers l'Afrique très compétitives comprennent les produits de palme, le savon, le café, les véhicules à moteur, les pipes, les sauces, le papier et les produits en caoutchouc.Selon Silvano, BNI aide les entreprises indonésiennes à pénétrer le marché africain en offrant aux entreprises indonésie nnes un financement d’export-import, un crédit d'investissement, un financement de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'un cofinancement avec d'autres banques.- VNA