Le gouverneur par intérim des îles Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin. Photo: ANTARA

Jakarta, 21 mars (VNA) – L’autorité des îles Bangka Belitung en Indonésie envisage de construire une centrale électrique au thorium sur l'île de Gelasa, dans le district central de Bangka, afin d'accroître la sécurité énergétique et de soutenir le développement et l'économie de la communauté.Selon le gouverneur par intérim des îles Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, la localité étudie la faisabilité du développement d'une centrale électrique au thorium sur l'île de Gelasa.L'objectif du programme de transition énergétique n'est pas seulement de mettre fin à l'exploitation des centrales électriques au charbon, mais à quel point l'Indonésie s'engage à contribuer à soutenir d'autres secteurs dans l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, a-t-il ajouté.Le gouverneur par intérim espère que si la province réussit à développer l'électricité au thorium, elle deviendra une nouvelle grange énergétique qui vendra de l'électricité moins chère par rapport à l'électricité produite par les centrales au charbon.Selon la page Web officielle d’autorité provinciale, le sol de la région est riche en aluminium, étain, silice, sable, granit, kaolin et argile.Ridwan Djamaluddin a souligné que pour accélérer la construction de la centrale au thorium, des discussions sérieuses et le soutien de toutes les parties et de la communauté sont nécessaires. - VNA