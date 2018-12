Hanoï, 18 décembre (VNA) - L'Indonésie a enregistré son plus important déficit commercial mensuel en cinq ans en novembre, en raison de la chute des exportations, a annoncé le 17 décembre la compagnie des statistiques Refinitiv.

Photo : Internet



En novembre, le déficit s’élevait à 2,05 milliards de dollars, soit plus que le déficit révisé de 1,77 milliard de dollars d’octobre et le déficit commercial le plus important depuis juillet 2013, selon les données de Refinitiv.



Auparavant, un sondage de Reuters avait estimé le déficit à 830 millions de dollars.



En novembre, les exportations indonésiennes ont chuté de 3,28% - la pire performance mensuelle depuis juin 2017 - pour s’établir à 14,83 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse des exportations de pétrole brut et d’huile de palme, de bijoux, de papier et de pâte à papier.



Dans le même temps, les importations ont augmenté de 11,68% avec 16,88 milliards de dollars, soit une augmentation inférieure à celle de près de 24% enregistrée en octobre.

Ces derniers mois, la plus grande économie d’Asie du Sud-Est s’est battue pour contenir ses importations. Certaines mesures, notamment l’augmentation des impôts ont été imposées pour limiter les importations, dans le but de réduire le déficit commercial et de soutenir la roupie. –VNA