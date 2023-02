Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a souligné que le processus en aval (la transformation des produits bruts) ne devrait pas être limité à l'exploitation minière mais étendu à d'autres secteurs tels que l'agriculture et la pêche.

Photo d'illustration : fao.org

S'exprimant lors d'une conférence le 22 février, le président Joko Widodo a déclaré que les industries en aval de l'extraction du charbon et du nickel ont généré des revenus considérables pour le pays.

Soulignant que de petits changements créeront de grandes valeurs ajoutées, il a souligné que l'Indonésie devrait étendre le processus en aval à d'autres domaines tels que l'agriculture et la pêche.



Le dirigeant indonésien a pris la Thaïlande en exemple, qui produit et exporte des noix de coco pelées à un prix trois fois supérieur à celui du fruit entier, apportant une grande valeur ajoutée. Si la noix de coco est également l'un des fruits de spécialité de l'Indonésie, ce pays n'en a pas encore tiré des profits optimums, a-t-il déclaré.



Dans le domaine de la pêche, le poisson vendu sous forme de sauce de poisson apporte moins de valeur ajoutée que les produits transformés comme la farine de poisson et la soie de poisson ou d'autres produits, a-t-il noté.



Le président Joko Widodo a donc encouragé les localités à être plus actives et créatives pour produire plus de valeur ajoutée au bénéfice de l'économie du pays.- VNA

source