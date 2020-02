L'éruption du volcan Merapi le 1er juin 2018. Photo: AFP



Jakarta (VNA) - Les autorités indonésiennes ont annoncé un avertissement de danger après l'éruption du volcan Merapi jeudi 13 février à 5h16.

Merapi qui se trouve entre la frontière des provinces de Java central et de Yogyakarta a éclaté pendant environ 150 secondes et a créé une colonne d'éruption qui a atteint 2.000 mètres.

L'Indonésie, l'une des nations les plus touchées par des catastrophes naturelles dans le monde, chevauche la "ceinture de feu' du Pacifique et est vulnérable aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. Rien qu'en 2018, l'Indonésie avait subi 11.577 séismes causant la mort de nombreuses personnes. -VNA