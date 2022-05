Photo : AFP

Hanoï, 24 mai (VNA) - Le développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) est nécessaire et important pour promouvoir la croissance économique de l'Indonésie, a déclaré le ministre chargé de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto.Le ministre a déclaré que le secteur joue un rôle important dans la reprise économique, leur nombre augmentant d'année en année.Selon lui, la contribution des MPME a été enregistrée à environ 61 % du PIB du pays et elles employaient 97 % de la main-d'œuvre totale. A chaque période de crise, le groupe devient résilient avec une capacité à bien se redresser.Le ministre a souligné que le gouvernement indonésie n accorde une attention particulière aux MPME, notamment en les promouvant sur un marché plus large afin d'accroître leur accès au financement.Actuellement, les prêts aux MPME ne représentaient que 18 % du crédit total. Le président indonésien Joko Widodo a donné ses instructions pour augmenter ce pourcentage d'au moins 30% d'ici 2024.Le ministre a également estimé que la compétitivité des MPME pouvait être améliorée grâce à l'innovation numérique. Le gouvernement a également fourni des facilités, notamment l'octroi de licences, des incitations fiscales, l'accès au marché et l'accès aux matières premières pour le groupe.- VNA