Jakarta, 22 janvier (VNA) - L'agence d'achat publique indonésienne Bulog a lancé un appel d'offres international pour acheter 500.000 tonnes de riz dont l'arrivée est attendue en février et mars, la date limite de l'offre étant fixée au 29 janvier.Comme le rapporte The Straits Times, les origines acceptées sont le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar, le Cambodge, le Pakistan, l'Inde et la Chine.En décembre de l'année dernière, le pays a ordonné à son armée d'aider les agriculteurs à planter du riz après qu'une grave sécheresse ait réduit la production, fait monter les prix et menaçant la sécurité alimentaire.On estime que la production de riz de l'Indonésie en janvier et février chutera de 46,3 % par rapport à la même période de l'année dernière, en raison du phénomène climatique El Niño qui frappe les récoltes.- VNA