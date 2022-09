Lors de la cérémonie de lancement. Photo : Internet

Jakarta, 7 juillet (VNA) - Le ministère indonésien de l'Energie et des Ressources minérales, en coopération avec l'Agence internationale de l'énergie (AIE), a dévoilé la feuille de route indonésienne pour les émissions nettes nulles (NZE) pour le secteur de l'énergie de 2060.La feuille de route montre que l'Indonésie, en tant que membre de la communauté mondiale, est engagée dans les actions d'atténuation du changement climatique.S'exprimant lors du lancement de la feuille de route en marge de la réunion ministérielle du G20 sur les transitions énergétiques, le ministre de l'Energie et des Ressources minérales, Arifin Tasrif, a déclaré que les deux parties avaient identifié plusieurs actions d'atténuation, notamment le développement massif des énergies renouvelables en mettant l'accent sur l’ énergie solaire, l'hydroélectricité et la géothermie, ainsi que l'arrêt progressif des centrales électriques au charbon.Arifin Tasrif a également souligné que la capacité de production supplémentaire après 2030 proviendra uniquement des centrales électriques nouvelles et renouvelables, tandis que la centrale nucléaire entrera dans le réseau national en 2049.Selon lui, la technologie et l'innovation sont des défis communs pour réaliser une énergie propre plus accessible et abordable. Par conséquent, l'Indonésie accordera la priorité à la recherche, au développement et au déploiement de la technologie de prochaine génération.Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a pour sa part déclaré que l'Indonésie devait mener une réforme politique pour faire place à la transition vers les énergies renouvelables et réduire la dépendance au charbon.- VNA