Jakarta, 14 mars (VNA) - Le ministre indonésien des Coopératives et des Petites et moyennes entreprises (PME), Teten Masduki, a déclaré que le pays déploierait strictement des mesures pour empêcher la vente et l'achat de vêtements usagés importés afin de protéger les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du textile.

L'Indonésie déploie des mesures pour protéger les MPME dans le secteur de l'habillement et du textile. Photo : thejakartapost.com

S'exprimant lors d'un débat médiatique le 13 mars, le ministre a révélé que le rejet découlait également d'une volonté de protéger les produits textiles de la chaussure, qui sont également produits par de nombreuses MPME et que le gouvernement a un argument très fort pour rejeter les importations de vêtements usagés.



Teten Masduki a déclaré que les importations de produits textiles usagés et illégaux ne s'aligneraient pas sur les efforts du gouvernement pour encourager la consommation de produits locaux par le biais du mouvement national fier des produits indonésiens.



Par le biais du mouvement national, le gouvernement a publié une politique imposant 40 % de dépenses sur les produits des MPME dans l'achat de biens.



Selon le bureau des statistiques de l’Indonésie, grâce à cette politique, la croissance économique nationale pourrait atteindre 1,85 % et 2 millions d'emplois pourraient être créés sans nouveaux investissements.



Le ministre a déclaré qu'il pensait que si des efforts similaires étaient faits en matière de consommation des ménages, la croissance économique nationale s'améliorerait.



Il a noté que la tendance à l'économie des importations éliminerait également des emplois car le textile est une industrie à forte intensité de main-d'œuvre.



