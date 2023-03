Photo:thejakartapost.com

Jakarta, 21 mars (VNA) - Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré le 20 mars que le gouvernement indonésien dépenserait 7 billions de roupies (près de 456 millions de dollars) du budget de son État pour subventionner les ventes de nouvelles motos électriques et la conversion du moteur à combustion motos en deux ans 2023 et 2024.S'exprimant lors d'une conférence de presse, Sri Mulyani Indrawati a déclaré que les subventions couvriront la vente et la conversion d'un total d’un million de motos électriques dont 800.000 neuves et 200.000 motos à moteur à combustion à convertir.Selon elle, le ministère de l'Industrie gérera le soutien du programme pour les nouveaux achats tandis que le ministère des Entreprises publiques gérera le programme de conversion des motos conventionnelles en motos électriques.Le nouveau programme de soutien à l'achat s'adressera aux micro, petites et moyennes entreprises éligibles au soutien des prêts, de la production et des salaires, ainsi qu'à celles dont la consommation mensuelle d'électricité est de 450 à 600 VA. Le programme ne s'applique également qu'aux véhicules produits dans le pays avec un taux de localisation d'au moins 40 %.Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, a souligné que le développement de l'écosystème des véhicules électriques est un domaine stratégique à fort potentiel pour soutenir le développement durable, promouvoir l'innovation et accélérer la décarbonation en Indonésie.Il a dit qu'il espère que le programme de soutien financier et d'autres aideront l'industrie des transports du pays à se transformer en une industrie plus verte.- VNA