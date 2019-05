Les policiers indonésiens déployés à Jakarta pour assurer la sécurité du jour de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle prévu le 22 mai prochain. VNA



Jakarta (VNA) - La police indonésienne a annoncé le 15 mai avoir déjoué un complot d’un groupe affilié à l’État islamique (EI) visant à mener des attentats le jour de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle prévue la semaine prochaine.

Dix terroristes présumés ont été arrêtés par la police lors de raids effectués, a déclaré le porte-parole de la police nationale, Dedi Prasetyo.

Ils sont membres du groupe Jemaah Anshurat Daulah (JAD), qui a juré allégeance à l'EI. Selon la police, ce groupe aurait projeté d’effectuer des attaques terroristes à divers endroits regroupant un grand nombre de personnes, afin de provoquer le chaos et de nombreux morts et de blessés avant et après l'annonce des résultats des élections.

En vue d’assurer la sécurité du jour de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle prévue le 22 mai prochain, l’Indonésie a mobilisé et déployé 32.000 policiers et soldats à Jakarta. La semaine dernière, six terroristes présumés ont été arrêtés et un autre tué par la police.

Les électeurs indonésiens se sont rendus aux urnes le 17 avril dernier pour élire leur nouveau président, leurs députés nationaux et régionaux. Ils ont dû choisir leur président, leur vice-président et plus de 20.000 législateurs.

Pour la première fois, l'Indonésie a tenu les élections présidentielle et législative le même jour, avec plus de 245.000 candidats en lice pour plus de 20.000 sièges. –VNA